Москва, 9 октября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 октября обсудит с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе Кремля.

Iranian Presidency/Global Look Press Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани

«Будут обстоятельно рассмотрены вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня, прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на следующий день лидеры двух стран примут участие в пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Путин проведёт переговоры с Мухаммедом ас-Судани 10 октября в ходе его визита в Москву.

Также Песков отметил, что Путин пока не планирует контактировать с высшим руководством Израиля и Палестины, но такие контакты могут быть согласованы оперативно. Он подчеркнул, что в Кремле с большой тревогой наблюдают за ситуацией в Израиле. По его словам, это предмет особой озабоченности России в эти дни.