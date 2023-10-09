Москва, 9 октября, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил прогноз бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что в 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет серьёзный конфликт, из-за которого все забудут про Украину.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

Песков отметил, что прогнозы Жириновского на будущее не раз были точны. Пока же Россия с большой тревогой наблюдает за происходящим в Израиле.

«Это предмет нашей особой озабоченности в эти дни», — заявил Песков.

Он также добавил, что спецоперация на Украине продолжается, все цели будут достигнуты.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября ХАМАС ударило ракетами по израильской территории и заняло несколько населённых пунктов еврейского государства. В ответ Армия обороны Израиля атаковала объекты радикального движения в секторе Газа.

По меньшей мере 260 участников фестиваля Supernova на юге Израиля погибли в результате атаки бойцов палестинского радикального движения ХАМАС. В ЦАХАЛ это нападение сравнили с терактом «9/11» в США и нападением на Перл-Харбор.

ХАМАС объявило, что захватило в плен десятки израильских солдат и офицеров. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после случившегося объявил, что его страна находится в состоянии войны, и отдал приказ провести мобилизацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посольство РФ пока не располагает информацией о пострадавших гражданах России в Израиле. Он уточнил, что российское посольство предпринимает усилия на месте, дипломаты работают круглые сутки. Песков добавил, чтороссийские дипломаты в контакте с Палестиной, где проживают тысячи граждан России.

Бывший лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский ещё в 2019 году предсказывал, что события, которые произойдут к 2024 году на Ближнем Востоке, заставят весь мир забыть про конфликт на Украине.