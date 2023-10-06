Москва, 6 октября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с премьер-министром Ирака в Мухаммедом ас-Судани 10 октября в ходе визита главы иракского правительства в Москву. Об этом 6 октября заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«10 октября состоятся непосредственно переговоры. Это будет официальный визит премьер-министра Ирака ас-Судани», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что Путин и ас-Судани 11 октября будут принимать участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Ирака после пожара в провинции Найнава, жертвами которого стали сотни людей. Глава государства подчеркнул, что то, что трагедия произошла во время празднования свадьбы, является особенно печальным.

Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате трагического происшествия.