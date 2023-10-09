Москва, 9 октября, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не планирует контактировать с высшим руководством Израиля и Палестины, но такие контакты могут быть согласованы оперативно, заявил 9 октября на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/ТАСС Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент РФ Владимир Путин

«В настоящий момент в графике таких контактов нет. Контакты идут по линии дипломатических ведомств», — сказал представитель Кремля, добавив, что при необходимости такие контакты могут быть организованы весьма оперативно.

Песков подчеркнул, что в Кремле с большой тревогой наблюдают за ситуацией в Израиле. По его словам, это предмет особой озабоченности России в эти дни.

Также пресс-секретарь президента отметил, что посольство России не располагает информацией о пострадавших гражданах РФ в Израиле.

Как передавало ИА Регнум, вооружённый конфликт в Израиле и Палестине вспыхнул утром 7 октября после массированной ракетной атаки, которую устроило радикальное палестинское движение ХАМАС, запустившее снаряды по израильской территории. Боевики также захватили несколько еврейских поселений.

Согласно последним данным, в Израиле от атак ХАМАС погибли более 700 человек, пострадали более 2 тысяч.

8 октября власти Израиля заявили, что приняли решение перевести государство в состояние войны.