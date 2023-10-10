ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ
ВС РФ поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ и полка нацгвардии
Москва, 10 октября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты двух механизированных бригад ВСУ и полка Нацгвардии Украины. Об этом 10 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районах населенных пунктов Серебрянка (ДНР) и Одаровка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины», — сказал Конашенков.
Он добавил, что за сутки средствами противовоздушной обороны уничтожены 19 украинских беспилотников около населённых пунктов Червоногорка и Романовское Запорожской области, Новая Каховка, Корсунка и Казачьи Лагеря Херсонской области.
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