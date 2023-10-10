Москва, 10 октября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки отразили четыре атаки штурмовых отрядов ВСУ в районе населённого пункта Лиман первый в Харьковской области. Об этом проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости

Он отметил, что на купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 115-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Лиман Первый в Харьковской области.

Официальный представитель Минобороны России отметил, что было ликвидировано до 25-ти украинских военнослужащих, уничтожено три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, в пригороде Купянска в Харьковской области военнослужащие Западного военного округа уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ. Отмечается, что разведка засекла движение до 15 боевиков киевского режима в ангарах, также противник осуществлял доставку продовольствия и боеприпасов, которые предназначались для наблюдательных пунктов на переднем крае. Цель поразили с помощью гаубицы Д-30 калибром 122 мм. Помимо боеприпасов была уничтожена и живая сила ВСУ, сосредоточенная в ангарах.