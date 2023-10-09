Вашингтон, 9 октября, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Власти США продолжают поддерживать американскую военную ядерную инфраструктуру, говорится в комментарии посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном в Telegram-канале российского дипломатического представительства.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

Так дипломат ответил на заявление Госдепартамента США по поводу планов России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он отметил, что Вашингтон ведёт себя двулично, выступая за запрет на проведение ядерных испытаний, но не утверждая его сам.

«На словах декларируя свою приверженность мораторию на взрывные ядерные тесты, администрация [США] продолжает поддерживать военную ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде, в эксплуатационной готовности», — сказал Антонов.

Посол считает, что в этом случае можно говорить о переходе Соединённых Штатов к политике двойных стандартов.

«Это очередное проявление политики Вашингтона, основывающейся на принципе «что позволено США, не позволено другим странам», — подчеркнул он.

Антонов также напомнил, что американская сторона на протяжении более 25 лет тормозит процесс вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который Россия ратифицировала ещё в 2000 году. По словам дипломата, РФ и подавляющее большинство стран ждали от Вашингтона, что тот вступит в соглашения, однако эти надежды не оправдались.

Посол также заявил, что глобальный стратегический паритет нарушать нельзя.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. 6 октября глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США обостряют обстановку, вынуждая Российскую Федерацию пойти на крайние меры.

6 октября постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал, что Россия собирается отозвать ратификацию этого договора, чтобы «быть на равных с США, которые подписали договор, но не ратифицировали».

При этом дипломат заверил, что «отзыв не означает намерение возобновить ядерные испытания». 7 октября Госдепартамент США выпустил заявление, в котором выразил беспокойство в связи с планами России по ДВЗЯИ. В американском ведомстве выразили мнение, что такой шаг якобы подвергает опасности глобальные нормы о запрете испытания ядерных бомб.