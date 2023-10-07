Вашингтон, 7 октября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Государственный департамент США обеспокоен планами России об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Завяление Госдепа 7 октября опубликовало агентство Reuters.

Александр Щербак/ТАСС

«Мы обеспокоены комментариями… [представителя России при международных организациях в Вене Михаила] Ульянова… Подобный шаг со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных взрывных испытаний», — указывается в заявлении.

По утверждению Госдепа, таким образом Россия якобы намерена усилить давление на другие страны для прекращения ими поддержки Киева.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 октября рассказал об успешных испытаниях ракет с ядерной силовой установкой «Буревестник» и о практически завершённых работах над ракетами «Сармат». Глава государства также затронул вопрос ядерных испытаний, напомнив, что США, как и Россия, подписали акт об их запрете, однако Вашингтон документ так и не ратифицировал.

Путин уточнил, что на фоне этого Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Он уточнил, что этот вопрос должна решить Государственная дума. Позднее Ульянов уточнил, что такое решение означает не то, что российская сторона хочет возобновить ядерные испытания, а то, что она намерена быть на равных с США, не ратифицировавших ДВЗЯИ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 6 октября также заявил, что возможность отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания.