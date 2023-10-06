Москва, 6 октября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Возможный отзыв Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает намерения провести ядерные испытания, заявил 6 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Таким образом он прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что нижняя палата парламента намерена обсудить вопрос об отзыве ратификации на ближайшем заседании.

«Это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября во время заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, поскольку Соединённые Штаты его до сих пор не ратифицировали, но решение по этому вопросу может принять только Государственная дума.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Государственной думы обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Он подчеркнул, что ситуация в мире изменилась, когда Вашингтон и Брюссель развязали войну против Москвы. Спикер Госдумы также связал обсуждение этой темы с успешным испытанием крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник».