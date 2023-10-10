Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Один из участников фестиваля Nature Party, проходившего на границе с сектором Газа, рассказал, какую главную ошибку совершили участники фестиваля, из-за чего попали в руки боевиков.

Gideon Markowicz/Global Look Press

Так, Дмитрий рассказал, что 7 октября он находился на территории фестиваля. Мужчина отлучился с танцпола к своему автомобилю, чтобы переодеться и продолжить отдых, однако на стоянке столкнулся с «полным сюрреализмом — летят ракеты, их взрывает «купол».

По его словам, музыка звучала ещё три минуты, после чего организаторы через колонки объявили, что всем нужно срочно бежать.

«Многие совершили страшную ошибку — возможно, к сожалению, ставшую фатальной. Люди приехали с палатками, и кто-то пошел их собирать, поэтому некоторые не успели уехать», — сказал он «Ленте. ру».

Сам мужчина сел в машину и выехал с территории фестиваля, но встретившиеся на пути полицейские его развернули. По словам Дмитрия, кругом стреляли и было непонятно, куда двигаться. Оказалось, что недалеко от них был расположен кибуц, где есть хотя бы несколько охранников с автоматами, и он поехал туда, где он с компанией спрятался «в домике у какого-то дедушки».

Через четыре часа к ним подъехала армия ЦАХАЛ, человек 30 с автоматами. Ещё через несколько часов военные им сказали, что можно уехать через город Нетивот.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию. После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры ХАМАС.

8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит к фазе полного уничтожения ХАМАС.

Израильская радиостанция Kan сообщила 9 октября, что в ходе конфликта погибли 800 человек, ещё 2,4 тыс. человек пострадали. В минздраве Палестины сообщили о 560 погибших и примерно 2,8 тыс. раненых. Тем временем посольство РФ в Тель-Авиве информировало, что в результате атаки ХАМАС на Израиль погиб один гражданин России. Отмечается, что ещё четверо россиян считаются пропавшими без вести.