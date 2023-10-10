Рамалла , 10 октября, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Задачей альянса «Ось сопротивления» является уничтожение Израиля. Об этом заявил газете Financial Times руководитель управления по связям с политическими силами и СМИ ХАМАС в Ливане Абдул Маджид Авад.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

Альянс «Ось сопротивления» объединил Иран, Сирию, иракские шиитские ополчения, «Хезболлу» и йеменское движение хуситов. Их совместной целью является противостояние американо-израильскому влиянию на Ближнем Востоке.

Авад подчеркнул, что альянс будет стремиться полностью уничтожить Израиль, стерев его с лица земли.

Ранее член руководства ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что в операции против Израиля участвуют почти 2 тысячи бойцов, в секторе Газа их 40 тысяч. Он назвал причиной операции ряд действий властей Израиля за последний год, например, усиление давления на палестинских заключенных.

Как сообщало ИА Регнум, движение «Хезболла» нанесло удары по объектам израильской армии после гибели трёх своих бойцов.

9 октября по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на границе Ливана и Израиля накапливается конфликтный потенциал.

ЦАХАЛ заявил о ракетных ударах по целям ХАМАС на побережье палестинского сектора Газа.

В Армии обороны Израиля назвали происходящее войной и заявили о готовности вести её. Израильские ВВС нанесли удары по 21 объекту на палестинской территории, из центральной части страны к очагам конфликта стягивают силы.

Издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленные источники 9 октября сообщило о намерении Израиля наносить удары по сектору Газа даже в случае, если это будет угрожать удерживаемым там заложникам.