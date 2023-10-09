Москва, 9 октября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. На границе Ливана и Израиля накапливается конфликтный потенциал, заявил 9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Сектор Газа объявлен целью ответных операций со стороны Израиля, идет достаточно серьезное «брожение» и на Западном берегу реки Иордан, конфликтный потенциал накапливается и на ливано-израильской границе», — сказал Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённый конфликт в Израиле и Палестине вспыхнул утром 7 октября после массированной ракетной атаки, которую устроило радикальное палестинское движение ХАМАС, запустившее снаряды по израильской территории. Боевики также захватили несколько еврейских поселений.

По последним данным, в Израиле от атак ХАМАС погибли более 700 человек, пострадали более 2 тысяч. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 436, среди них 91 ребёнок, пострадали около 2,3 тыс. человек.