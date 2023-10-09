Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 00:51 — ИА Регнум. ЦАХАЛ заявил о ракетных ударах по целям ХАМАС на побережье палестинского сектора Газа. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Армии Израиля.

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По сообщению представителя Армии обороны Израиля, военно-морские силы страны в ночь на 10 октября атаковали в прибрежной полосе сектора Газа цели ХАМАС.

Ракетные удары наносятся с моря и с воздуха.

В последние часы военные атаковали склад боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале сильнейшей атаки на Газу.

В своём обращении к нации Нетаньяху заверил, что Израиль выйдет победителем в войне с ХАМАС.

В Армии обороны Израиля назвали происходящее войной и заявили о готовности вести её. Израильские ВВС нанесли удары по 21 объекту на палестинской территории, из центральной части страны к очагам конфликта стягивают силы.

Издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленных источников 9 октября сообщило о намерении Израиля наносить удары по сектору Газа даже в случае, если это будет угрожать удерживаемым там заложникам.