ЦАХАЛ ударил по целям ХАМАС на побережье сектора Газа
ВМС Израиля нанесли удары по целям ХАМАС на побережье сектора Газа
Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 00:51 — ИА Регнум. ЦАХАЛ заявил о ракетных ударах по целям ХАМАС на побережье палестинского сектора Газа. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Армии Израиля.
По сообщению представителя Армии обороны Израиля, военно-морские силы страны в ночь на 10 октября атаковали в прибрежной полосе сектора Газа цели ХАМАС.
Ракетные удары наносятся с моря и с воздуха.
В последние часы военные атаковали склад боеприпасов.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале сильнейшей атаки на Газу.
В своём обращении к нации Нетаньяху заверил, что Израиль выйдет победителем в войне с ХАМАС.
В Армии обороны Израиля назвали происходящее войной и заявили о готовности вести её. Израильские ВВС нанесли удары по 21 объекту на палестинской территории, из центральной части страны к очагам конфликта стягивают силы.
Издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленных источников 9 октября сообщило о намерении Израиля наносить удары по сектору Газа даже в случае, если это будет угрожать удерживаемым там заложникам.