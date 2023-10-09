Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Израиль намерен наносить удары по сектору Газа даже в случае, если это будет потенциально представлять угрозу для удерживаемых там заложников, сообщило 9 октября издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленных источников.

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

Согласно данным издания, удары не будут наноситься только в случае наличия проверенной информации о том, что в каком-либо конкретном здании удерживаются заложники.

Ранее армия Израиля нанесла ряд ударов по жилым домам в Газе. Руководители израильского государства и армии отмечали, что речь идёт о зданиях, в которых находились лидеры и бойцы ХАМАС. Официальный представитель военного крыла палестинской группировки Абу Убейда пригрозил, что в ответ на каждый взорванный армией Израиля жилой дом в секторе Газа ХАМАС будет казнить одного гражданского пленного.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию. После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры ХАМАС.

8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит к фазе полного уничтожения ХАМАС.

Израильская радиостанция Kan сообщила 9 октября, что в ходе конфликта погибли 800 человек, ещё 2,4 тыс. человек пострадали. В минздраве Палестины сообщили о 560 погибших и примерно 2,8 тыс. раненых. Тем временем посольство РФ в Тель-Авиве информировало, что в результате атаки ХАМАС на Израиль погиб один гражданин России. Отмечается, что ещё четверо россиян считаются пропавшими без вести.