Бейрут, 10 октября, 2023, 02:39 — ИА Регнум. Ливанское движение «Хезболла» нанесло удары по объектам израильской армии после гибели трёх своих бойцов. Соответствующая информация появилась 9 октября в Telegram-канале организации.

Sdusyria.org Хезболла

«После мученической гибели трёх братьев-борцов за веру сегодня днём в результате нападения Израиля на ливанские города и деревни группы исламского сопротивления в качестве своего первого ответа обстреляли управляемыми ракетами и миномётными снарядами казармы Пранит, являющиеся командным центром дивизии «Галилея», и казармы «Авивим», служащие командным центром Западной бригады», — говорится в публикации.

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что на эти удары ведётся ответный артиллерийский огонь.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на границе Ливана и Израиля накапливается конфликтный потенциал.

Лидеры Италии, США, Великобритании, Франции и ФРГ в ходе беседы по телефону обсудили палестинско-израильский конфликт и осудили действия ХАМАС, поддержав при этом Израиль. Стороны договорились поддерживать постоянный контакт до окончания кризиса.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила право Израиля на самооборону. Она указала на необходимость работы по избежанию расширения кризиса на региональном уровне и защиты вовлечённого гражданского населения.