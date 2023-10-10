Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля на вечер 9 октября атаковала 1707 целей ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

С момента начала ракетных ударов, с утра 7 октября, военные Израиля ликвидировали в том числе 475 ракетных установок, 73 военных объекта и 22 — подземных, 24 стратегические военные структуры.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября пресс-служба израильской армии проинформировала о задержании в результате контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан 29 боевиков ХАМАС.

Лидеры Италии, США, Великобритании, Франции и Германии в ходе беседы по телефону обсудили палестинско-израильский конфликт и осудили действия ХАМАС, поддержав при этом Израиль, сообщил итальянский правительственный дворец Киджи.

ЦАХАЛ заявил о ракетных ударах по целям ХАМАС на побережье палестинского сектора Газа.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что вооружённый конфликт между Израилем и палестинскими радикалами лишит Украину американской финансовой и военной поддержки из-за того, что США перенаправят всю помощь израильской стороне. Он также назвал «болтовней» обещания американского президента Джо Байдена запросить у Конгресса США 100 млрд долларов для Киева, Белому дому неоткуда ждать средств.