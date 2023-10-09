Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 01:12 — ИА Регнум. Вооружённое крыло движения «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Бригады Аль-Кудс» заявило об успешном штурме на Западному берегу реки Иордан.

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«Наши силы провели героическую операцию по проникновению в поселение Эйнав, в ходе которой они штурмовали военную вышку в поселении и взяли её под свой контроль», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что в ходе атаки на израильскую военную вышку был убит израильтянин, ещё двое получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября пресс-служба израильской армии проинформировала о задержании в результате контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан 29 боевиков ХАМАС.

Вооружённый конфликт в Израиле и Палестине вспыхнул утром 7 октября после массированной ракетной атаки, которую устроило радикальное палестинское движение ХАМАС, запустившее снаряды по израильской территории. Боевики также захватили несколько еврейских поселений.

Один россиянин погиб в результате обстрела в ходе палестино-израильского конфликта, подтвердили в посольстве РФ в Израиле. Среди российских дипломатов пострадавших нет, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности дипмиссии РФ.