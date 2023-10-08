Киев, 9 октября, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Вооруженный конфликт между Израилем и палестинскими радикалами лишит Украину американской финансовой и военной поддержки из-за того, что США перенаправят всю помощь израильской стороне заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По мнению эксперта, происходящее на Ближнем Востоке указывает на то, что ВСУ так и не добьются каких-либо успехов в ходе своего контрнаступления, поскольку Украина больше не увидит денег.

Соскин также назвал «болтовней» обещания американского президента Джо Байдена запросить у Конгресса США $100 млрд для Киева. Экс-советник уверен, что Белому дому неоткуда ждать средств.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, демократ Бен Кардин заявил о намерении внести на рассмотрение в американский парламент законопроект о выделении дополнительной помощи Израилю. Сенатор отметил, что такая поддержка позволит израильским военным пополнить запасы израильских ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».

8 октября Джо Байден поручил выделить Израилю дополнительную помощь на фоне нападения радикального палестинского движения ХАМАС на еврейское государство Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что израильская армия оперативно получит от США все необходимые ей боеприпасы и оборудование.

Министр уточнил, что первая партия этой помощи поступит в Израиль ближайшие дни. Он также приказал направить ударную авианосную группировку на восток Средиземного моря. В нее войдут авианосец Gerald R. Ford, ракетный крейсер Normandy, эсминцы Thomas Hudner, Ramage, Carney и Roosevelt.