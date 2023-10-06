Минск, 6 октября, 2023, 14:52 — ИА Регнум. США стараются накалять ситуацию, что может вынудить Россию пойти на крайние меры, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 октября во время посещения учебного объекта Минобороны «Узел сопротивления». Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

president. gov. by Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Минобороны «Узел сопротивления»

«Нагнетание, эскалация приведут к тому, что они достанут красную кнопку и положат на стол», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 октября подчеркнул, что не видит необходимости в том, чтобы менять ядерную доктрину, так как никто здравомыслящий не посмеет применить атомное оружие против России. Он напомнил, что доктрина предусматривает применение ЯО в ответ на ядерный удар или в случае угрозы существования российского государства.

При этом Путин не исключил отзыва ратификации договора о запрещении ядерных испытаний, так как США не ратифицировали его. Кроме того, президент рассказал, что в России почти завершили работу над стратегическими ракетами пятого поколения «Сармат» и провели последние испытания ракет с ядерной силовой установкой «Буревестник».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 6 октября сообщил, что отзыв ратификации договора о запрещении ядерных испытаний будет в интересах России. Он пообещал обсудить этот вопрос на ближайшем думском заседании.