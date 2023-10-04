Пхеньян, 4 октября, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Соединённые Штаты являются наибольшим источником угрозы применения оружия массового уничтожения в мире. Об этом 4 октября заявил представитель минобороны КНДР, слова которого привело северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Станислав Красильников/ТАСС

Представитель северокорейского минобороны напомнил, что ранее Пентагон опубликовал «Стратегию реагирования на оружие массового уничтожения — 2023», где Россия и Китай названы «преследующим вызовом» и «серьёзной угрозой», а КНДР — «продолжительной угрозой».

«Что касается «продолжительной угрозы», это наиболее подходящее выражение для США — крупнейшего в мире обладателя оружия массового уничтожения, единственного в мире преступника ядерной войны, которые с прошлого века, определив КНДР «вражеским государством», ступенчато расширили и усилили беспрецедентную ядерную угрозу и шантаж», — заявил он.

Представитель минобороны КНДР напомнил, что в текущем году США провели в регионе крупнейшие в истории объединённые учения, для которых перебросили на Корейский полуостров стратегическую атомную подлодку с ядерными ракетами.

«Таким образом, именно США вызывают самую большую угрозу оружия массового уничтожения», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября минобороны США опубликовало «Стратегию по противодействию оружию массового уничтожения». В документе Россия и Китай названы основными вызовами в области оружия массового уничтожения, а Северная Корея и Иран — постоянными региональными угрозами, с «которыми также необходимо бороться».

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам 15 августа назвал неизбежной ядерную войну на Корейском полуострове из-за действий США и их союзников. Он уточнил, что Вашингтон с начала 2023 года усилил масштаб провокаций в регионе и перебросил в Южную Корею значительные объёмы ядерного оружия, а также провёл ряд крупных учений, легенды которых сводились к уничтожению КНДР.