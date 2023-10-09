Вашингтон, 10 октября, 2023, 00:21 — ИА Регнум. В результате эскалации палестино-израильского конфликта в Израиле погибли не менее 11 американцев. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Погибшими числятся по меньшей мере 11 американских граждан, для многих из которых Израиль стал вторым домом», — цитирует президента его пресс-служба.

По словам Байдена, есть и пропавшие без вести, их активно ищут, но есть вероятность, что американцы могут быть среди тех, кого удерживает ХАМАС.

Президент посоветовал желающим гражданам США покинуть Израиль, воспользоваться услугами частных авиаперевозчиков или выбраться из страны любым наземным транспортом.

Как сообщало ИА Регнум, израильско-палестинский конфликт действительно представляет большую опасность для всего ближневосточного региона, так как в это противостояние могут быть втянуты и США, и Россия, и Сирия, и Иран. Об этом заявил сотрудник института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

По мнению эксперта, администрация Байдена крайне вяло реагирует на развёртывание этого конфликта. Хотя группировка войск США, которые находятся на Ближнем Востоке, а именно Пятый флот (на его борту большая десантная группировка) направляется в сторону Израиля.

Среди израильских пленных есть десятки людей со вторым гражданством, в том числе российским, сообщило 9 октября агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя ХАМАС. Помимо россиян есть в числе погибших и граждане Китая.