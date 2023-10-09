Москва, 9 октября, 2023, 19:27 — ИА Регнум. США начали якобы расследование в калифорнийской лаборатории после публикации российских данных о незаконных биоэкспериментах, чтобы создать видимость правосудия и подготовить официальный отчёт с опровержением. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

U. S. Department of Defense/Global Look Press

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что администрация США начала расследование в калифорнийской лаборатории после того, как Россия обнародовала доказательства о незаконных биоэкспериментах. Речь идёт о компании Prestige Biotech, которая проводила незаконные биологические эксперименты в Калифорнии. Кириллов также добавил, что местная администрация попыталась возложить ответственность за организацию работы биолаборатории на Китай, но никаких убедительных доказательств представлено не было. Сообщается также, что Вашингтон задействовал больше 20 подрядчиков, чтобы скрыть заказчиков и истинные цели исследований биологических программ.

Политолог Солонников счёл действия Соединённых Штатов продуманными, поскольку таким образом они создают видимость борцов за правду и пытаются снять с себя подозрения в проведении испытаний биологического оружия.

«Они проводят расследование с той целью, чтобы сказать, что Россия распространяет дезинформацию, что данная компания никак не связана с биологическими испытаниями. И сейчас они по сути готовят отчёт о якобы невозможности проведения подобных экспериментов, который потом отправят всем своим подконтрольным СМИ и обяжут их ссылаться на него», — отметил Солонников.

По его словам, немало американских компаний, в том числе и быстрого питания, заказывали специальные исследования, результаты которого были проплачены и отвечали интересам бренда. Таким образом в распоряжении руководства компании появляется якобы «официальный» документ, доказывающий невиновность или необоснованность выдвигаемых ранее претензий. Здесь, по мнению Солонникова, аналогичная ситуация, итог которой не сложно предугадать.

«Также скажут, что американские компании не участвовали и не участвуют в биоэкспериментах на Украине, и все медиа, которые будут писать обратное, будут штрафоваться. Конечно, они могут попытаться обвинить кого-то ещё, помимо Китая, попытаются дать новых фигурантов, отвести от себя внимание по этому поводу. Но это тоже будет указанием ряду СМИ от американских элит, чтобы отводили внимание», — поделился политолог.

Эксперт также напомнил, что неоднократно в самих Соединённых Штатах различные политики заявляли о том, что у Вашингтона есть биолаборатории в Киеве и что там проводятся испытания, а потому опровергать эти факты в ходе спланированного расследования сейчас бессмысленно. Солонников предположил, что компанию Prestige Biotech, в отношении которой начато расследование, может ждать как прекращение существования, так и переименование, чтобы иметь возможность дальше полноценно заниматься своей деятельностью.

«Если в ходе расследования Вашингтон примет решение о том, что нужно эту компанию спрятать, поскольку к ней приковано достаточно внимания, то её могут переименовать или перереформировать удобным образом. Их спрячут, а все разработки перенесут в другие подконтрольные Пентагону лаборатории, ведь их же немало. Это лишь одна компания, которая может заниматься подобными исследованиями биологического оружия, их разработкой», — отметил Солонников.

Также эксперт не стал исключать вариант с публичным упразднением компании, чтобы таким образом укрепить Штатам образ государства, якобы следящего за правосудием.

Как передавало ИА Регнум, генерал-лейтенант Игорь Кириллов также раскрыл новый список участников биологических программ США на Украине. Он отметил, что список участников американских военно-биологических программ дополнился представителями госорганов и частных компаний США и Украины, задействованных в реализации исследований двойного назначения.

6 сентября Кириллов сообщил, что США планируют расширить зарубежную сеть подконтрольных им биолабораторий в рамках политики в области биозащиты. Он добавил, что США уделяют особое внимание выполнению своих биологических программ в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Речь идёт об Ираке, Йемене, Иордании, Индонезии, Филиппинах, Кении, Марокко и Уганде.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший признал, что США действительно создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию. Он рассказал, что в этом оружии используются методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению. По его словам, в 2001 году США вкладывали много денег в биооружие.