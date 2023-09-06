Москва, 6 сентября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Соединённые Штаты планируют расширить зарубежную сеть подконтрольных им биолабораторий в рамках политики в области биозащиты. Об этом 6 сентября в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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По его словам, Вашингтон намерен продолжать навязанную странам постсоветского пространства программу «Совместного снижения угрозы».

«Действовать предполагается по уже отработанной схеме, когда к реализации планов Пентагона привлекаются гражданские министерства и посреднические организации, включая Центры по контролю и профилактике инфекций Си-Ди-Си (CDC)», ― заявил Кириллов.

Он добавил, что США и Украина выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях, прикрываясь Конвенцией о биологическом оружии.

Представитель Минобороны заявил, что США уделяют особое внимание выполнению своих биологических программ в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Речь идёт об Ираке, Йемене, Иордании, Индонезии, Филиппинах, Кении, Марокко и Уганде.

По его словам, в распоряжении российской стороны имеются документальные подтверждения участия Госдепа США в реализации «Программы повышения биобезопасности» с 2016 года.

«Документы демонстрируют активное участие Госдепартамента США в биопрограммах на территории зарубежных государств, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований», ― указал Кириллов.

Начальник войск РХБС добавил, что американские биолаборатории являются постоянным источником угроз для населения стран, в которых они расположены, так как сами надзорные органы США сообщают о неготовности осуществлять мониторинг подпадающих под Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) исследований.

«С учётом того, что США не способны контролировать собственные биологические объекты, деятельность американских лабораторий по всему миру является постоянным источником биоугроз, прежде всего для населения тех стран, где они базируются», ― подчеркнул Кирилов.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа Кириллов заявил, что США готовят новую пандемию путём осуществления мутаций вирусов и уже создали Управление по подготовке к пандемиям и политике реагирования. По его словам, в число приоритетных направлений нового ведомства вошли работы по созданию вакцин и препаратов, внедрение передовых технологий в биопроизводство.

При этом США игнорируют претензии со стороны России о грубых нарушениях обязательств по конвенции о запрещении биологического оружия, оправдываясь некой гуманитарной составляющей своих программ. Как заявили в российском посольстве в Вашингтоне, бесконтрольные исследования двойного назначения под эгидой Пентагона продолжают вызывать вопросы у мировой общественности.

Заместитель секретаря Совбеза Алексей Шевцов сообщил, что США разрабатывают биологическое оружие, в том числе нацеленное против отдельных этносов, а также занимаются сбором особо опасных патогенов.