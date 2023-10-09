Москва, 9 октября, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Вашингтон начал расследование в отношении компании Prestige Biotech, данные о незаконных биологических экспериментах которой обнародовала Россия. Об этом 9 октября сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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«Хотелось бы отметить, что после опубликования Российской Федерацией данных о незаконных биологических экспериментах в Калифорнийской лаборатории американской администрацией была инициирована процедура расследования», — сказал Кириллов.

Он отметил, что сразу три комитета Конгресса США стали изучать деятельности компании Prestige Biotech, которая арендовала помещения, где проводились исследования, запрещённые федеральным законодательством.

По его словам, местная администрация при этом попыталась возложить ответственность за деятельность биолаборатории на Китай, но убедительных доказательств этому не было представлено.

Кириллов добавил, что, по информации, имеющейся в распоряжении Минобороны РФ, Prestige Biotech зарегистрирована в штате Невада, а ставшая предметом расследования лаборатория находится в непосредственной близости от базы военно-морских сил США в округе Кингс.

В соответствии с документами Prestige Biotech приобрела более 20 наименований патогенных микроорганизмов, лабораторное оборудование и животных. Эти документы доказывают наличие опасных биоматериалов на объектах и их ненадлежащее хранение, а также грубое нарушение санитарных норм при обращении с лабораторными животными.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября Кириллов сообщил, что США планируют расширить зарубежную сеть подконтрольных им биолабораторий в рамках политики в области биозащиты. По его словам, Вашингтон намерен продолжать навязанную странам постсоветского пространства программу «Совместного снижения угрозы». Он добавил, что США уделяют особое внимание выполнению своих биологических программ в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Речь идёт об Ираке, Йемене, Иордании, Индонезии, Филиппинах, Кении, Марокко и Уганде.