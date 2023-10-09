Москва, 9 октября, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Российская армия поразила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе населённого пункта Прилуки Черниговской области, заявил 9 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что российскими средствами противовоздушной обороны также был перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США. Также были уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременец, Курдюмовка Донецкой народной республики, Пролетарка, Казачьи Лагери, Геническ Херсонской области, Токмак Запорожской области, Ольшана, Берестовое Харьковской области.

Конашенков отметил, что всего за сутки войска России нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября в Минобороны уточнили, что в период с 29 сентября по 6 октября Вооружённые силы России нанесли 14 групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Российские военные нанесли удары по складам боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также по пунктам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наёмников.

4 октября стало известно, что российская армия уничтожили возле села Александро-Калиново (ДНР) бункер с тактической группой командования ВСУ «Соледар». Удар нанесли высокоточной бомбой ФАБ-1500УМПК.

В результате него погибли порядка 50 офицеров старшего и высшего командного состава украинской армии и специалисты НАТО, которые оказывали поддержку штабу. Несколько раненых направили в польский аэропорт Жешув для последующей эвакуации в западные клиники.