Москва, 4 октября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили возле села Александро-Калиново (ДНР) бункер с тактической группой командования украинских войск на соледарском направлении. Об этом 4 октября сообщил Telegram-канал «Южный фронт».

Кадр из видео

На выложенных в Сеть кадрах запечатлены масштабные разрушения на месте бывшего бункера, по пепелищу которого ходят люди в камуфляжной форме. Уточняется, что удар нанесли высокоточной бомбой ФАБ-1500УМПК.

По некоторым данным, в результате удара погибли порядка 50 офицеров старшего и высшего командного состава украинских войск и оказывавшие штабу техническую поддержку специалисты НАТО. Несколько раненых направили в польский аэропорт Жешув, чтобы затем доставить их в западные медучреждения.

В августе в этот пункт управления ВСУ приезжал глава киевских властей Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября в Минобороны рассказали, что Вооружённые силы России поразили цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ бронетанкового завода в Харькове. В районе Павлодара уничтожили цеха предприятия по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатых веществ.

Пресс-служба Минобороны России 2 октября сообщила, что российская армия уничтожила склад топлива и авиационных средств поражения ВСУ на аэродроме Долгинцево под Днепропетровском. Также около Преображенки в Запорожской области была уничтожена украинская станция постановки помех навигационным приемникам «Анклав».