Москва, 9 октября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Существует значительный рост вовлечения «третьих сил» в ситуацию в Израиле, заявил журналистам 9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Salah Abbas/Global Look Press

Так он прокомментировал сообщения о движении кораблей ВМФ США в регионе.

Кроме того, серьёзные опасения России вызывает и гуманитарная ситуация в секторе Газа, отметил также Песков.

7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. По официальным данным, в Израиле погибли более 700 и пострадали более 2000 человек, более 100 человек были взяты в плен. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. 8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС».

Российские дипломаты в Израиле работают круглосуточно, взаимодействуя в том числе с властями Палестины, к настоящему времени информация о пострадавших гражданах России не поступала, сообщил ранее Песков.

Наиболее вероятный сценарий развития этого военного конфликта — продолжение его активной фазы в течение нескольких недель, после чего ХАМАС исчерпает ресурсы для масштабного ведения военных действий, отметил ранее в своей статье для ИА Регнум российский политолог Георгий Бовт.

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