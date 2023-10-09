Москва, 9 октября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Если власти РФ решат очень быстро укрепить курс национальной валюты, то это навредит экономике сильнее, чем недооцененный рубль, считает Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом он заявил 9 октября корреспонденту ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА Регнум

Ранее аналитики заявили о том, что в начале осени 2023 года рубль оказался самой недооцененной валютой стран G20.

По мнению Перепелицы, с такими выводами можно согласиться, если не принимать во внимание ситуацию на российском валютном рынке, связанную с отсутствием ограничений на отток капитала и тем фактом, что российский бюджет сверстан, исходя из 92 рублей за доллар при текущих экспортных ценах.

«Если бы рубль сейчас стоил 33 рубля, то дефицит бюджета невозможно было бы восполнить. И это бы означало прекращение выплат по большинству социальных программ», — констатировал экономист.

Он полагает, что будущее рубля зависит от ситуации со спросом на российский экспорт. Если его цены на мировых рынках будут расти, то и курс, вероятнее всего, снизится. Таким образом, недооцененность рубля — временное явление.

«Преодолеть недооцененность рубля, как и снизить его курс, возможно путём развития инвестиционного процесса, ведущего к росту внутреннего производства во всех ключевых отраслях. Однако это не быстрое дело и при благоприятных условиях может занять от трёх до семи лет, — объяснил Перепелица. — Краткосрочно укрепить рубль довольно просто — введя обязательную продажу валютной выручки экспортёрами и одновременно подняв налоги для снижения бюджетного дефицита».

Однако рост налогов, скорее всего, сильно замедлит экономический рост и в долгосрочной перспективе больше навредит экономике, чем недооцененный рубль.

В свою очередь, Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова, заметил, что курс рубля искусственно занижен по отношению к другим иностранным валютам, таким как доллар или евро.

«Это делается для того, чтобы поддержать экономику России и снизить социальное напряжение, вызванное инфляцией, — объяснил он. — Для преодоления недооцененности рубля необходимо привлекать в РФ дополнительные иностранные инвестиции, а также развивать экспорт конкурентоспособного товара в рамках повышения доверия к рублю».

Как полагает Мария Печалова, доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве России, не следует ожидать, что монетарные власти РФ попытаются преодолеть недооцененность рубля, поскольку «сильный» рубль препятствует наполнению бюджета, хотя слишком «слабый» рубль ведёт к быстрому росту инфляции и инфляционных ожиданий.

«Кроме того, возможности монетарных властей влиять на обменный курс рубля ограничены — иностранные резервы заморожены, повышение ключевой ставки не слишком эффективно, а жёсткие меры валютного контроля имеют, по мнению регулятора, нежелательные побочные эффекты», — подытожила Печалова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, согласно расчётам «РИА Новости», курс рубля недооценен и должен составлять порядка 33 рублей за доллар. Также очень серьёзно оказались недооценены индийская рупия, юань, турецкая лира, иена, корейская вона, мексиканский песо и бразильский реал.

Самой переоцененной валютой среди крупнейших экономик оказался евро — его курс завышен на 16%. Канадский доллар переоценен на 15% по отношению к доллару. Наименее переоцененной валютой (на 5%) стал аргентинский песо.

До этого в ходе утренних торгов на Московской бирже 6 октября доллар превысил отметку 101 рубль. Евро на тот момент стоил 106,9 рубля.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поводов для беспокойства из-за курса доллара нет. Кроме того, он призвал привыкать жить в рублёвой зоне и не зависеть от доллара. Как полагает Песков, чрезмерное внимание к колебанию курса доллара — это «рудимент прошлого».