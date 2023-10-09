Москва, 9 октября, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Рубль в начале осени 2023 года стал самой недооцененной валютой среди государств «Большой двадцатки», его курс должен составлять порядка 33 рублей за доллар. Об этом сообщило «РИА Новости», ссылаясь на собственные расчёты.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее агентство обнародовало рейтинг государств «Двадцатки» по стоимости комбо-обеда из бургера, стакана колы и картошки фри, согласно которому самый дешёвый обед — в России, а самый дорогой — в Германии. На основе этих сведений журналисты рассчитали курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США.

Согласно расчётам, курс рубля по паритету покупательной способности втрое ниже текущего курса и составляет 32,07 за один доллар.

«Россия имеет самый высокий паритет покупательной способности. То есть это означает, что человек из страны с самым низким паритетом может на ту же сумму в своей стране позволить меньше бургеров, чем если бы он приехал в Россию и поел там», — приводит агентство слова эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова.

Отмечается, что индонезийская рупия заняла второе место в рейтинге. Так, её курс в 2,2 раза лучше официального — 6,9 тысячи рупий за доллар вместо 15,4 тысячи. На третьем месте расположилась ЮАР, стоимость её национальной валюты с учётом покупательной способности в 1,8 раза сильнее текущего курса — 10,4 ранда за доллар.

Серьёзно недооценены также индийская рупия и китайский юань (курс по паритету покупательной способности в 1,7 раза сильнее официального), турецкая лира (в 1,6 раза), японская иена и корейская вона (в 1,5 раза), а также мексиканский песо и бразильский реал (в 1,4 раза).

По информации агентства, самой переоцененной валютой среди крупнейших экономик стал евро — его курс завышен на 16%. Канадский доллар переоценен на 15% по отношению к доллару. Наименее переоцененной валютой (на 5%) стал аргентинский песо.

Как передавало ИА Регнум, в ходе утренних торгов на Московской бирже 6 октября доллар США превысил отметку 101 рубль. Такой отметки американская валюта достигла впервые с 14 августа и приблизилась к максимумам года (101,75 рубля за доллар).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 3 октября, что поводов для беспокойства из-за курса доллара США нет. По его словам, нужно привыкать жить в рублёвой зоне, не чувствовать себя зависимыми от доллара.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил изучить китайскую модель, при которой юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний. Он призвал реализовать отечественный аналог такой модели при сохранении единства курса рубля.

При этом глава ВТБ Андрей Костин уверен, что курс рубля всё равно упадёт, если ввести так называемую «мембрану» по предложению Решетникова. По его словам, если ввести два курса рубля, один будет 150, а другой 250, но делать этого не надо. Костин отметил, что выступает против перехода к жёстким административным мерам. По его словам, в текущей ситуации нужно следовать уже принятым решениям ЦБ и постепенно возвращаться к более низким ставкам и более стабильной ситуации.