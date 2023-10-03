Москва, 3 октября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 3 октября, что поводов для беспокойства из-за курса доллара США нет.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Нужно привыкать жить в рублевой зоне, не чувствовать себя зависимыми от доллара», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Центробанк и правительство полностью обеспечивают макроэкономическую стабильность, а чрезмерное внимание к колебанию курса доллара является «рудиментом прошлого».

Курс доллара США 3 октября впервые с 14 августа превысил отметку в 100 рублей. По данным Мосбиржи, доллар подорожал на 0,49% — до 100,23 рубля, однако к 07:15 рост замедлился, и за доллар стали давать 99,95 рубля.

При этом курс доллара 29 сентября вырос до отметки в 98,02 рубля.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил 12 сентября, что курс рубля к доллару неоправданно занижен. По его словам, на ослабление рубля повлияло увеличение доли импорта и отток капитала.