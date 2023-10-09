Самара, 9 октября, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Учёные Самарского университета разработали методику, которая поможет оценить эластичность сосудов по сердечному и пульсовому ритму, она будет полезна при ранней диагностике атеросклероза и предотвращении сердечных заболеваний. Об этом сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Кровеносная система человека обладает рядом характеристик, которые важно контролировать для поддержания здоровья. Одним из важных параметров является эластичность сосудов. Чем жёстче их стенки, тем более человек чувствителен к скачкам давления, он сильнее подвержен серьёзным заболеваниям — сердечной недостаточности, атеросклерозу, инсульту и инфаркту.

Самарские учёные напомнили, что в настоящее время для оценки эластичности сосудов пациента врачи используют различные инструментальные методы на основе ультразвуковых и рентгеновских систем диагностики. Для этого необходима специальная дорогостоящая аппаратура, а также помощь квалифицированного медперсонала.

Специалисты Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева предложили более простой способ оценки, который основан на анализе различий пульсового и сердечного ритма пациента.

«Периодические колебания артериального давления, вызванные так называемыми волнами Майера, могут привести к изменению эластичности артериальных сосудов, что и вызывает дополнительную вариабельность частоты пульса. Именно эта разница и является маркером способности стенок сосудов к растяжению», — приводит агентство слова доцента кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Александра Федотова.

По его словам, внедрение относительно простой методики неинвазивной оценки эластичности артериальных сосудов человека позволит повысить эффективность ранней диагностики атеросклероза, предупредить возникновение инфаркта миокарда.

Федотов обратил внимание на то, что по результатам обработки медицинских данных выяснилось, что у пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами (ЭКС), у которых одновременно регистрировали сердечный ритм (жестко задаваемый ЭКС) и пульсовой ритм, эти ритмы были неодинаковыми, и различия между ними обладали статистической значимостью.

Как передавало ИА Регнум, ранее гастроэнтеролог Александра Разаренова сообщила о пользе абрикосов. Она отметила, что эти фрукты помогают при профилактике болезней сердца и сосудов, а также снижают риск развития аритмии. По её словам, абрикосы богаты витаминами и необходимыми человеку минералами, а потому будут полезны не только при профилактике болезней сердца и сосудов, но и для поддержания иммунной системы, а также во время беременности. Кроме того, диетолог отметила, что для профилактики здоровья сердца и сосудов стоит включить в рацион и другие не менее полезные фрукты и овощи. Это гранаты, апельсины, грейпфруты, киви, шпинат, брокколи, кабачок, чеснок и орехи.

Ранее японский диетолог Масахиро Ивасаки назвал красный болгарский перец тем продуктом, который способен снизить уровень «плохого» холестерина в организме. Ивасаки добавил, что считает лучшим выбором красный болгарский перец, поскольку он содержит не только капсантин, но и большое количество витамина C.

Учёные Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Минздрава России и специалисты Института конструкторско-технологической информатики (ИКТИ) РАН создали нейросеть RetinAIcheck для определения степени гипертонии и риска инсульта по снимкам глазного дна. Технология несёт в себе ряд преимуществ, среди которых снижение нагрузки на врачей. Также система будет полезна в отдаленных регионах, так как для её использования будет достаточно наличия стандартного инструмента для получения снимков глазного дна.

В России в 2022 году больничная смертность от инсульта снизилась на 12,6%. В День здорового сердца, 11 августа 2023 года, в кардиохирурги Белгородской областной клинической больницы спасли пациента от инфаркта, проведя ему две высокотехнологичные операции одновременно. Уникальность операций заключалась в том, что они проходили на работающем сердце, без подключения аппарата искусственного кровообращения. Находившемуся в предынфарктном состоянии 69-летнему мужчине потребовались и аортокоронарное шунтирование, и каротидная эндартерэктомия.