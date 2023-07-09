Токио, 9 июля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Красный болгарский перец способен снизить уровень «плохого» холестерина в организме. Об этом 9 июля заявил японский диетолог Масахиро Ивасаки.

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По его словам, в каждом овоще есть множество различных типов антиоксидантных соединений, одно из которых — капсантин.

Он отметил, что этот антиоксидант очень сильный, и привёл данные исследований, которые показывают, что капсантин борется с «плохим» холестерином в организме и повышает уровень «хорошего».

Ивасаки добавил, что считает лучшим выбором красный болгарский перец, поскольку он содержит не только капсантин, но и большое количество витамина C.

Как ранее сообщало ИА Регнум, врачи назвали способы эффективной профилактики болезней сердца. Отмечается, что важной частью борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями кардиологи называют их профилактику: отказ от алкоголя, спорт, правильное питание, здоровый сон.