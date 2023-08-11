Белгород, 11 августа, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Кардиохирурги Белгородской областной клинической больницы спасли пациента от инфаркта, проведя ему две высокотехнологичные операции одновременно. Обе манипуляции проходили на работающем сердце, без подключения аппарата искусственного кровообращения.

Минздрав РФ

Находившемуся в предынфарктном состоянии 69-летнему мужчине потребовались и аортокоронарное шунтирование, и каротидная эндартерэктомия — очищение сонной артерии от грозящего ее закупорить тромба. Использованный хирургами щадящий метод операций минимизирует риск осложнений в послеоперационном периоде, пояснили в Минздраве РФ.

«Методика требует от хирурга умения, опыта и навыков проведения подобных операций», — отметил заведующий отделением кардиохирургии Белгородской областной клинической больницы Алексей Павлов.

11 августа в России отмечается День здорового сердца. Эта дата призвана напоминать о рисках сердечно-сосудистых заболеваний и необходимости их профилактики. В нашей стране задачу профилактики сердечно-сосудистых заболеваний решает национальный проект «Здравоохранение», стартовавший по инициативе президента Владимира Путина в октябре 2018 года.

Своевременное обнаружение заболеваний сердца — чаще всего залог спасения человеческой жизни. Именно так произошло со спасенным в Белгороде мужчиной. Сначала врачи Красненской центральной районной больницы вовремя обнаружили угрожавшие его жизни пороки, затем его оперативно доставили в кардиологический центр областной клинической больницы, а дальше дело было за местными специалистами.

С момента старта нацпроекта «Здравоохранение» десяткам тысяч пациентов стали доступнее современные методы диагностики и лечения.

Например, в Воронежском областном клиническом консультативно-диагностическом центре недавно открылся Центр ультразвуковой диагностики сердца и сосудов. Жителям региона стали доступнее самые современные методы обследования для своевременного выявления патологий и назначения лечения.

В Ейской Центральной районной больнице Краснодарского края открылось отделение медицинской реабилитации для пациентов с болезнями сердца и сосудов. В нем пациентам помогают восстановиться с помощью самых современных средств.

Новая технология, позволяющая избежать большого разреза грудной клетки и открытого хирургического вмешательства, внедрена на базе регионального сосудистого центра (РСЦ) Клинической больницы №6 имени Г. А. Захарьина в Пензенской области.

«Отрадно, что применение новейших технологий перестает быть уделом столичных клиник. До конца года планируется дальнейшее обучение наших сотрудников. Благодаря оборудованию и возможностям, которые нам дал нацпроект «Здравоохранение» со следующего года данные технологии планируется поставить на поток», — говорит руководитель регионального сосудистого центра Дмитрий Максимов.

По словам Максимова, пензенские рентгенхирурги на постоянной основе проводят обучение, повышают свой профессиональный и квалификационный уровень. Уже удалось провести пять операций с применением внутрисосудистого ультразвукового исследования коронарных артерий, а также одну операцию с инновационной технологией роторной абляцией у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Более 250 высокотехнологичных операций за два месяца выполнено сотрудниками регионального сосудистого центра, открытого на базе Центральной городской больницы Арзамаса в Нижегородской области. В отделение экстренно госпитализируются пациенты с инфарктом миокарда, нестабильной и впервые выявленной стенокардией. Также здесь выполняются диагностические и селективные коронарографии плановым больным.

«Теперь в Арзамасе пациентам с острым коронарным синдромом и другими экстренными патологиями сердца доступен весь спектр высокотехнологичной помощи. Раннее обращение и быстрая доставка пациентов в стационар — залог успешного лечения и быстрой реабилитации. Прежде такие виды лечения были доступны только в клиниках Нижнего Новгорода», — сообщил главный врач центральной больницы Арзамаса Олег Курахтанов.

Одна из востребованных в центре операций — малотравматричная установка стентов в коронарные сосуды сердца — проводится без наркоза, с минимальными разрезами на коже. Это позволяет пациентам быстро вернуться к привычной жизни.

«В зону обслуживания регионального сосудистого центра ЦГБ Арзамаса теперь также входит и Саров. Только за минувшую неделю экстренная помощь была оказана пяти пациентам — троим саровчанам экстренно установлены стенты, еще двоим — выполнены диагностические вмешательства», — рассказал заведующий рентгенохирургических методов диагностики и лечения ЦГБ Арзамаса Илья Шумаков.

Благодаря нацпроекту, хирургам в регионах стало проще получить помощь от своих столичных коллег. Так, врачи НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Минздрава России спасли мужчину из Луганска с расслоением аорты. В тот момент, когда у него резко потемнело в глазах, а в груди возникла нестерпимая боль, он находился за рулем.

«Я потерял сознание, а открыв глаза, обнаружил себя уже в больнице. Врачи сказали: что-то с сердцем», — вспоминает пациент. По системе телемедицинских консультаций луганские врачи экстренно связались с коллегами из Бакулевского центра. Решили срочно перевезти пациента в столицу для экстренного хирургического лечения, которое в Луганске выполнить было невозможно.

«Были критически сужены коронарные сосуды — это угрожало инфарктом миокарда. Магистральные сосуды и аорта были тотально поражены, что и привело к расслоению», — пояснил завотделением реконструктивной хирургии и корня аорты НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Минздрава России Владимир Мироненко. Сейчас состояние пациента стабилизировалось. Восстановление он продолжит по месту жительства.

Как сообщало ИА Регнум, по нацпроекту «Здравоохранение» в российские больницы поставляется новое современное оборудование для проведения обследования, лечения и реабилитации после перенесенных заболеваний, открываются сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. С момента старта нацпроекта в региональные сосудистые центры по всей России поступило более 20 тысяч единиц медицинского оборудования. Кроме того, более 825 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоящие под диспансерным наблюдением, бесплатно обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.