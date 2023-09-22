Москва, 22 сентября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Учёные Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Минздрава России и специалисты Института конструкторско-технологической информатики (ИКТИ) РАН создали нейросеть RetinAIcheck для определения степени гипертонии и риска инсульта по снимкам глазного дна, сообщила «Газета.Ru».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Более 40% пациентов с гипертонической болезнью не обследуются и не получают своевременного лечения», — отметил директор Института персонализированной кардиологии профессор Филипп Копылов.

Он пояснил, что состояние микрососудистого русла — это очень яркий маркер сердечно-сосудистого риска, а глазное дно может позволить неинвазивно изучить сосуды мелкого калибра: их извитость, толщину. Собранные данные позволят специалистам построить модель сердечно-сосудистых рисков для пациента.

В материале отмечается, что RetinAIcheck представляет собой программное обеспечение для анализа цифровых снимков глазного дна с помощью нейросетей. Диагностика займёт не более трёх минут и позволит с точностью до 83% выявлять опасные изменения сосудов.

Технология несёт в себе ряд преимуществ, среди которых снижение нагрузки на врачей. Также система будет полезна в отдаленных регионах, так как для её использования будет достаточно наличия стандартного инструмента для получения снимков глазного дна.

В России в 2022 году больничная смертность от инсульта снизилась на 12,6%. В стране задачу профилактики сердечно-сосудистых заболеваний решает национальный проект «Здравоохранение», стартовавший по инициативе президента Владимира Путина в октябре 2018 года.

В День здорового сердца, 11 августа 2023 года, в кардиохирурги Белгородской областной клинической больницы спасли пациента от инфаркта, проведя ему две высокотехнологичные операции одновременно. Уникальность операций заключалась в том, что они проходили на работающем сердце, без подключения аппарата искусственного кровообращения. Находившемуся в предынфарктном состоянии 69-летнему мужчине потребовались и аортокоронарное шунтирование, и каротидная эндартерэктомия.