Москва, 20 июля, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Абрикосы богаты витаминами и необходимыми человеку минералами, а потому будут полезны не только при профилактике болезней сердца и сосудов, но и для поддержания иммунной системы, а также во время беременности. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказала диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Принято считать, что людям с различными заболеваниями сердца и сосудов следует включать в рацион абрикосы. Диетолог Разаренова согласилась с этим, подчеркнув, что это лишь полезная добавка, которой не стоит заменять лечение.

«Абрикосы содержат большое количество калия, который является важным минералом для сердечной деятельности. Калий помогает регулировать сердечный ритм и снижает риск развития аритмии. Кроме того, абрикосы богаты растворимыми волокнами, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови и помогают улучшить состояние сосудов. Антиоксиданты, содержащиеся в абрикосах, также могут помочь защитить сердечную мышцу от повреждений», — рассказала Разаренова.

Врач отметила, что абрикосы также богаты витаминами A и C, которые помогают укрепить иммунную систему и защитить организм от различных инфекций. Кроме того, витамин А способствует здоровью глаз и кожи. А витамин С, в свою очередь, помогает поддерживать иммунитет и является мощнейшим антиоксидантом. Среди прочих полезных элементов, которые содержатся в абрикосах, Разаренова назвала кальций, железо, магний и фолиевую кислоту.

«Фолиевая кислота особенно важна для беременных женщин, так как помогает предотвратить врожденные дефекты плода. Кальций и магний необходимы для здоровых костей и зубов, а железо помогает поддерживать здоровый уровень гемоглобина в крови», — отметила врач.

Как объяснила Разаренова, суточная норма употребления абрикосов зависит от возраста и физической активности человека. Также нужно учитывать индивидуальные противопоказания, например, абрикосы могут навредить при переедании или если у человека наблюдается вздутие живота или сахарный диабет. По словам врача, обычно рекомендуется употреблять примерно 2–3 абрикоса в день для поддержания здоровья и профилактики заболеваний.

Кроме того, диетолог отметила, что для профилактики здоровья сердца и сосудов стоит включить в рацион и другие не менее полезные фрукты и овощи. Это гранаты, апельсины, грейпфруты, киви, шпинат, брокколи, кабачок, чеснок и орехи.

«Очень полезно для сердца есть ягоды — клубнику, чернику, малину. Все эти продукты, а также перечисленные фрукты и овощи, богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, которые помогают защитить сердечно-сосудистую систему от повреждений и улучшить ее функционирование», — поделилась диетолог.

Ранее японский диетолог Масахиро Ивасаки назвал красный болгарский перец тем продуктом, который способен снизить уровень «плохого» холестерина в организме. Ивасаки добавил, что считает лучшим выбором красный болгарский перец, поскольку он содержит не только капсантин, но и большое количество витамина C.

Как ранее сообщало ИА Регнум, врачи назвали способы эффективной профилактики болезней сердца. Отмечается, что важной частью борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями кардиологи называют их профилактику: отказ от алкоголя, спорт, правильное питание, здоровый сон.