Москва, 22 июля, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Примерно каждые две секунды в мире у кого-нибудь случается инсульт, который становится причиной если не смерти, то инвалидности. В России в 2022 году больничная смертность от инсульта снизилась на 12,6%. Во многом это произошло благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и стратегической инициативе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Открытие новых клиник, профильных отделений, закупка медоборудования, проведение диспансеризации и профилактических осмотров — все эти меры нацпроекта позволяют российским медикам проще выявлять и лечить это паралогическое состояние, характеризующееся острым повреждением сосудов и тканей мозга.

Министерство здравоохранения Калужской области Врачи Калужской областной клинической больницы провели уникальную операцию на головном мозге

22 июля во всем мире отмечается День мозга. Всемирная Федерация неврологии, принимая решение о назначении этой даты, преследовала цель повысить внимание людей и целых государств к вопросам здоровья мозга. В 2023 году Россия подходит к этой дате с внушительными результатами. За четыре года реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 588 региональных сосудистых центрах и первичных сосудистых отделениях введено в эксплуатацию более 21 тысячи единиц современного медицинского оборудования.

Новое оборудование для диагностики и реабилитации пациентов после тяжелых неврологических заболеваний получил Кузбасский клинический кардиологический диспансер Кемеровской области им. Л. С. Барбараша. Четыре диагностических комплекса «Нейрософт-Психотест» помогут медикам исследовать особенности внимания, памяти, мышления, интеллекта. Также аппараты в режиме реального времени дают оценку психофизиологических и психологических свойств пациента. Это позволяет всесторонне изучить личность больного и своевременно обнаружить симптомы невротических расстройств, которые отрицательно влияют на процесс реабилитации после тяжелых неврологических и кардиологических заболеваний, в том числе инсультов и инфарктов миокарда.

Также в Кузбасском кардиологическом диспансере начали применять аппаратно-программный реабилитационный комплекс Кап КПС — «ЭКРАН». Устройство воздействует на оба полушария мозга сочетанием специальных аудио-, видео — и светосигналов, которые стимулируют процесс выработки эндорфинов, энкефалинов и серотонина.

Здоровый человек не нуждается в подобной стимуляции, но имеются состояния, которые могут стать катализаторами различных хронических заболеваний: нервные срывы, нарушение сна и мигрени. Оборудование повышает умственную работоспособность и жизненный тонус, снимает нервное напряжение и избавляет от тревожности, способствует улучшению внимания, памяти и настроения. По словам медиков, 30-минутный сеанс по эффективности равен 8-часовому сну.

«Острое нарушение мозгового кровообращения на сегодняшний день — одна из основных причин длительной нетрудоспособности и инвалидизации. В большинстве случаев это связано с двигательными и психоэмоциональными нарушениями», — говорит главный специалист-невролог Кузбасса Елена Арефьева. По её словам, раннее начало реабилитации помогает вернуть больным утраченные навыки или максимально их восстановить. «Каждый из аппаратов по-своему уникален и позволяет приступать к реабилитации пациентов после сосудистой катастрофы незамедлительно, а значит, сократить риск развития острых осложнений и патологических состояний», — подчеркнула Арефьева.

В Тульской области все больше пациентов попадают в стационар в «терапевтическое окно» — первые 4,5 часа после инсульта, когда медицинская помощь наиболее эффективна. С 2020 года число таких больных увеличилось более чем на 10%. Главный тульский невролог Алексей Черкашин отметил, что всего за одну секунду развития острого нарушения мозгового кровообращения или инсульта безвозвратно уничтожаются тысячи мозговых клеток и миллионы нейронных связей.

«Это непоправимый вред жизни и здоровью человека. Поэтому крайне важно доставить пациента с инсультом в стационар как можно быстрее. Ранняя диагностика инсульта в этом случае играет решающую роль», — подчеркнул доктор. По словам Черкашина, этому способствует созданная в регионе трехуровневая система оказания медицинской помощи пациентам с инсультом.

На первом уровне поликлиники, фельдшерско-акушерские и здравпункты, амбулатории выявляют риски сердечно-сосудистых заболеваний в ходе ежегодной диспансеризации. Второй уровень — это первичные сосудистые отделения, созданные на базе районных больниц в Алексине, Ефремове, Киреевске, Плавске, Суворове, Щекине. Они призваны в экстренном и плановом режимах оказывать медицинскую помощь пациентам с инфарктами, инсультами и другими опасными заболеваниями сердца и сосудов. Третий уровень представляют собой региональные сосудистые центры в Тульской областной клинической больнице, Тульской больнице скорой медицинской помощи им. Ваныкина и Новомосковской городской клинической больнице. Установленное там высокотехнологичное оборудование позволяет проводить диагностику и лечение пациентов малоинвазивными (щадящими) способами.

Нарушение кровообращения наступает из-за закупорки сосудов мозга тромбом — сгустком крови. Чтобы спасти пациента, тромб необходимо удалить. В большинстве случаев для этого используется тромболитическая терапия — медикаментозное растворение сгустка. Реже — тромбоэкстракция, малоинвазивное вмешательство, при котором тромб удаляют вручную.

В июне 2023 года в Астраханской области хирурги впервые для своего региона выполнили операцию по улучшению кровоснабжения в поврежденной области головного мозга 75-летнему пациенту.

Причиной инсульта стала окклюзия внутренней сонной артерии или полное закрытие просвета сосуда атеросклеротической бляшкой. «Суть операции заключается в том, чтобы восстановить кровоснабжение ишемизированного участка головного мозга с помощью поверхностной височной артерии, которая является донором», — рассказала доцент кафедры фундаментальной нейрохирургии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России нейрохирург Наталья Полунина. Нейрохирурги восстановили кровоснабжение головного мозга, снизив риски повторного инсульта и повысив шансы пациента на быстрое восстановление когнитивных функций. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, проходит терапевтическое лечение, скоро начнет проходить реабилитацию.

Минздрав РФ Астраханские хирурги выполнили операцию по улучшению кровоснабжения в поврежденной области головного мозга

Возможность провести уникальную операцию на головном мозге получили нейрохирурги Калужской областной клинической больницы. Во время хирургического вмешательства пациентка находилась в сознании и даже по просьбе врача выполняла определенные действия. Это потребовалось для того, чтобы протестировать отдельные участки мозга и иссечь необходимые объемы. «При этом пациентка боли не чувствует, так как мозг не имеет болевых рецепторов. Зато нейрохирург получает возможность контролировать целостность участков коры мозга. Пациентка во время операции активно вела диалог и выполняла тесты, не испытывая никакого дискомфорта», — пояснили в стационаре.

Важную роль в выздоровлении пациента играет реабилитация поле проведенного лечения. Она начинается еще в реанимационном отделении — врачи формируют программу комплексного восстановления. К примеру, комплексную реабилитацию людям, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, оказывают в Нижегородской областной клинической больнице им. Н. А. Семашко. За два года работы учреждения квалифицированную помощь получили уже более двух тысяч нижегородцев.

«В отделение госпитализируются пациенты, требующие круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и интенсивной реабилитации. Зачастую эти люди имеют серьезные нарушения и нуждаются в посторонней помощи для самообслуживания, перемещения в пространстве и элементарного общения», — пояснила заместитель главного врача, руководитель сосудистого центра больницы Валентина Нестерова.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и стратегической инициативе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», инициируемой Правительством Российской Федерации, большое количество пациентов восстанавливаются после инсультов и иных неврологических заболеваний.

По данной инициативе будет оснащено 10 отделений ранней реабилитации детей, 47 специализированных отделений медицинской реабилитации детей, 38 отделений дневного стационара для детей. К 2024 году оборудованием будет оснащено более 400 региональных медицинских организаций и более 60 федеральных медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию взрослых и детей.