Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Истребители, артиллерия и вертолёты армии Израиля (ЦАХАЛ) минувшей ночью поразили свыше 500 целей радикалов из движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Atia Darwish/Global Look Press

«Ночью истребители и вертолёты ЦАХАЛ, авиация и артиллерия нанесли удары по более чем 500 объектам террористов ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были атакованы семь командных центров ХАМАС и командный центр «Исламского джихада», ЦАХАЛ также нанёс удары по многоэтажным зданиям, в одном из которых находилась резиденция секретаря ХАМАС и члена группы принятия решений организации Рухи Маштаа, где находился командный центр ХАМАС, из которого он помогал руководить проникновением в Израиль.

Уточняется, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 9 октября радикальное движение ХАМАС запустило ракеты в сторону израильского международного аэропорта Бен-Гурион. Боевики заявили, что атака стала ответом «на продолжающиеся преступления и нападения на жилые дома» со стороны израильских военных.

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Кроме того, ракетному обстрелу подвергся город Ашкелон на юго-западе Израиля. Ответственность за удары взяла на себя группировка «Сарая аль-Кудс» (организация, деятельность, которой запрещена в РФ), являющаяся вооруженным крылом «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

9 октября Армия обороны Израиля сообщила, что взяла в плен заместителя командира южной военно-морской бригады в секторе Газа Мухаммеда Абу Гали.

В результате боевых действий более 120 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома. На вечер 7 октября из-за боевых действий в регионе свои дома были вынуждены покинуть более 20 тысяч жителей Газы, которые получили убежища в 44 школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам).

8 октября в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили о начале эвакуации жителей приграничных посёлков на границе с Газой. По информации оборонного ведомства, эвакуацию начали проводить из населённых пунктов Нахаль-Оз, Зиким, Нетив-ха-Асара, Баэри и Урим.