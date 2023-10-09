Вашингтон, 9 октября, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Ситуация в Израиле может повториться в Соединённых Штатах из-за неэффективной миграционной политики американского президента Джо Байдена, написала в своём микроблоге член Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Она отметила, что на территорию США «вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран». Парламентарий подчеркнула, что масштаб проблемы настолько серьёзен, что Белый дом не успевает реагировать на ситуацию.

По мнению Грин, происходящее должно стать тревожным сигналом.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября мэр американского мегаполиса Нью-Йорка Эрик Адамс предупредил, что город может подвернуться уничтожению из-за неконтролируемого потока незаконных мигрантов. Он уточнил, что каждый месяц в город прибывает по 10 тысяч мигрантов.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя высказывание Адамса, заявила, что Джо Байден уже сделал всё возможное в рамках борьбы с миграционным кризисом. Она также назвала существующую миграционную систему «сломанной» и призвала Конгресс США заняться решением проблемы.

7 октября американская журналистка Томи Ларен написала, что приток мигрантов из Мексики в США бьёт рекорды и такая ситуация представляет потенциальную угрозу для страны. Она посоветовала согражданам не обманываться и принять тот факт, что далеко не все мигранты приезжают на американскую территорию, чтобы найти работу.