Вашингтон, 8 октября, 2023, 07:29 — ИА Регнум. Рекордный приток мигрантов из Мексики представляет потенциальную угрозу для США. Такое заявление сделала 7 октября американская журналистка Томи Ларен в соцсети X (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Тревожный звонок: всего за пару лет мы позволили миллионам мужчин призывного возраста пересечь нашу южную границу. Вы действительно думаете, что все эти люди здесь только для того, чтобы найти работу? Не обманывайте себя. Открытая граница — опасная авантюра», — отметила Ларен.

При администрации президента Джозефа Байдена приток мигрантов на южную границу США стал превышать все исторические показатели. Первый рекорд по притоку мигрантов из Мексики был зафиксирован в 2021 году, но уже в 2022-м он был побит. Всего за эти два года на границу прибыло более 2,3 миллиона человек. При этом власти США отметили, что уже в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов.

В свою очередь, ряд американских СМИ оценивает количество нелегальных мигрантов, попавших в Соединённые Штаты за время президентства Байдена, более чем в шесть миллионов человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский бизнесмен Илон Маск приехал на границу с Мексикой, чтобы показать масштабы миграционного кризиса. Бизнесмен заснял десятки сидящих под мостом на стороне границы США нелегалов, ожидающих оформления работниками пограничной службы. Маск призвал остановить поток мигрантов и разрешить ситуацию на юге страны.

Маск задался вопросом, по какой причине политиков в США из обеих партий больше волнует ситуация на украинской границе, а не на границе своей страны.