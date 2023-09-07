Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Поток незаконных мигрантов ведёт Нью-Йорк к уничтожению. Такое заявление сделал мэр города Эрик Адамс 7 сентября в ходе публичного выступления, трансляцию которого вел телеканал CBS New York.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Как указал мэр Нью-Йорка, ежемесячно в город прибывает по десять тысяч мигрантов. По мнению Адамса, если не принять мер, то данная проблема уничтожит город. Если раньше, указал мэр, беженцы прибывали из Венесуэлы, то сейчас в город приезжают незаконные мигранты из Эквадора и Западной Африки, а также русскоговорящие мигранты из Мексики. Все нелегальные переселенцы проникают в США через южную границу.

«Каждое сообщество в этом городе будет задето. У нас дефицит в 12 миллиардов долларов, из-за которого мы намерены сократить каждую услугу», — добавил Адамс.

По словам мэра Нью-Йорка, он не видит решения проблемы мигрантов, прибывающих в город.

Отмечается, что выступление Адамса состоялось на фоне сообщений в американских СМИ об усилении напряжения из-за миграционного кризиса в стране между администрацией президента США Джозефа Байдена и местными властями в штатах, находящихся под контролем демократов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что отношения между США и Мексикой обострились в связи с миграционным кризисом на южной границе США и «опиоидной лихорадкой», которая накрывает Америку. В ближайшие годы дело может даже дойти до начала большой военной операции с участием американских войск.