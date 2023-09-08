Вашингтон, 8 сентября, 2023, 06:05 — ИА Регнум. В борьбе с миграционным кризисом президент США Джозеф Байден уже сделал всё возможное. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты США

Комментируя слова мэра Нью-Йорка о том, что наплыв мигрантов грозит городу уничтожением, Карин Жан-Пьер указала, что федеральные власти выделили более 140 миллионов долларов штату и городу Нью-Йорк в течение финансового года по линии министерства внутренней безопасности США. Кроме того, Жан-Пьер рассказала о работе федеральных властей с местными чиновниками над «выявлением возможных путей» выхода из кризиса и «предоставлением рекомендаций» по работе с мигрантами.

«Президент со своей стороны сделал все, что может», — отметила представитель Белого дома, признала существующую миграционную систему «сломанной» и призвала Конгресс заняться решением проблемы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр Нью-Йорка Эрик Адамс во время публичного выступления предсказал, что огромный поток незаконных мигрантов, достигающий 10 тысяч человек в месяц, ведет город к уничтожению. Адамс признал, что не видит решения проблемы мигрантов, прибывающих в город.

Выступление Адамса состоялось на фоне сообщений в американской прессе об усилении напряжённости между администрацией президента США Байдена и местными властями в штатах, находящихся под контролем демократов.