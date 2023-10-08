Вашингтон, 8 октября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Старания западных стран подорвать российскую экономику с помощью ценовых ограничений на российскую нефть и продукты их неё терпят крах. Об этом сообщило американское издание Politico.

РИА Новости/ Владимир Трефилов

Западные эксперты указали на то, что основная российская марка нефти Urals преодолела лимит, установленный недружественными странами G7+ на открытом рынке в июне.

«С тех пор в прошлом месяце поднялась выше 80 долларов за баррель. В настоящее время нефть торгуется Россией на уровне около 75 долларов за баррель», — отметили авторы статьи.

Инсайдеры отрасли заявили, что с такими доходами Россия может продолжать специальную военную операцию длительное время. Они признали, что надежды на то, что у Москвы могут закончиться деньги на оружие и зарплаты солдатам, тают.

В декабре 2022 года ЕС принял решение о введении ценового лимита на нефть из России на уровне $60 за баррель при условии, что нефть будет продаваться по цене на 5% ниже рыночной.

В феврале 2023 года в США подписали распоряжение, в соответствии с которым цены на нефть, поставляемую из России, будут подвергаться ограничениям.

Как сообщало ИА Регнум, экономический советник лидера киевского режима Олег Устенко призвал ЕС и «Большую семёрку» ввести запрет на импорт любых нефтепродуктов, для изготовления которых использовалось российское сырьё.

Директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве Вадим Понкратов подчеркнул в беседе с ИА Регнум, что этот запрет технологически невозможен и экономически абсолютно нецелесообразен.

Эксперт пояснил, что отследить, из сырья какого региона добычи произвели тот или иной продукт нефтепереработки и нефтехимии, практически невозможно. Он напомнил, что до 2022 года Россия обеспечивала до 42% импорта нефтепродуктов в страны ЕС, в годовом исчислении это составляло 42–49 млн тонн.

Премьер-министр Михаил Мишустин 8 сентября заявил о закреплении роста российской экономики, о чём свидетельствуют показатели ВВП. Только за семь месяцев 2023 года этот показатель увеличился более чем на 2%.

Он подчеркнул, что несмотря на внешнее давление, нефтегазовые доходы России восстановились. По данным Министерства финансов, вместе с увеличением цен на нефть с сентября их траектория существенно опережает прошлогодние показатели.

Президент России Владимир Путин заявил, что Западу не удалось спровоцировать катастрофу с помощью антироссийских санкций. На совещании по проекту федерального бюджета на период с 2024 по 2026 год российский лидер заявил, экономика России выдержала беспрецедентное санкционное давление и завершила восстановление.