Москва, 8 октября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. С начала текущего года у российских автомобилистов самыми востребованными марками стали отечественная Lada, корейская Kia и японская Toyota. Об этом 8 октября сообщили в компании «СберАвто».

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Из моделей пользователи компании чаще выбирали Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Riо, сообщило «РИА Новости».

В Москве самой популярной машиной стал автомобиль Skoda Octavia, а в Санкт-Петербурге чаще предпочтение отдавали Ford Focus. Российская Lada была самой востребованной маркой у жителей Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары и Перми.

Из-за популярности российской марки в некоторых городах медианная стоимость новых автомобилей оказалась ниже подержанных. Это произошло в Нижнем Новгороде и Самаре.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре компания «АвтоВАЗ» увеличила выпуск автомобилей Lada, также возросли продажи этой марки. В годовом выражении они увеличились в 1,8 раза и на 8,7% к августу и составили 36,2 тысячи машин.

В середине сентября главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что на российском рынке образовался дефицит автомобилей и наличие китайских аналогов проблему не решает. По его словам, в стране практически не осталось приличных подержанных машин, так как их уже раскупили. В связи с этим за последние месяцы предложение на вторичном рынке упало на 20%.

Позднее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в беседе с ИА Регнум подчеркнул, что на российском автомобильном рынке сложилась тяжёлая ситуация, поскольку цены на автомобили растут, а у покупателей наблюдается дефицит средств.

Российские дилеры спрогнозировали рост цен на отечественные легковые автомобили. Речь идёт о подорожании новых машин. Ожидается, что за 2023 год рост цен составит 30% в годовом выражении. По словам экспертов, к подорожанию привели повышение утильсбора и ослабление курса рубля.