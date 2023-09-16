Москва, 16 сентября, 2023, 13:31 — ИА Регнум. На российском рынке образовался дефицит автомобилей, и наличие китайских аналогов проблему не решает. Об этом 16 сентября заявил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Китайских машин много продаётся, но они не могут заменить автомобили стоимостью миллион рублей. Нет китайских автомобилей по миллиону. Хорошо, что китайские машины есть, но они не решают всех наших проблем», — сказал Кадаков.

При этом, по его словам, в стране практически не осталось приличных подержанных машин, так как их уже раскупили. В связи с этим за последние месяцы предложение на вторичном рынке упало на 20%.

Также Кадаков обратил внимание на то, что дилерские центры и перевозчики пользуются сложившейся ситуацией и завышают цены. Так, доставка автомобиля из Китая будет стоить около 300-400 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил, что санкции США, под которые попали российские автомобильные и машиностроительные компании, могут негативно сказаться на производстве отечественных автомобилей, которые сейчас во многом зависят от комплектующих из Китая. Эксперт согласился с тем, что импортозамещение в России развивается, но пока автопром остаётся в некоторой зависимости от иностранных производств. И главный партнёр российской автопромышленности сейчас Китай, на взаимоотношения с которым могут повлиять санкции.