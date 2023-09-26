Москва, 26 сентября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. На российском автомобильном рынке сложилась тяжёлая ситуация, поскольку цены на автомобили растут, а у покупателей наблюдается дефицит средств. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Дарья Драй ИА Регнум

Ранее российские дилеры спрогнозировали рост цен на отечественные легковые автомобили. Речь идёт о подорожании новых машин. Ожидается, что за 2023 год рост цен составит 30% в годовом выражении. По словам экспертов, к подорожанию привели повышение утильсбора и ослабление курса рубля.

Автоэксперт Шапарин согласился с главными причинами повышения цен на новые отечественные автомобили, от этого, по его мнению, ситуация на российском рынке становится весьма тяжёлой.

«Российскому автомобильному рынку тяжко, потому что мы находимся в состоянии дефицита и нехватки автомобилей на первичном рынке. Дело не в дефиците количества новых автомобилей, а в нехватке средств, дефиците рублей у потребителей. Популярные сейчас китайские автомобили стоят примерно 2–3 млн рублей, что не каждому по карману. Тогда потребитель идёт покупать либо «Ладу Гранту», опции которой не всем подходят, либо на подержанный рынок», — поделился Шапарин.

Однако, как отметил эксперт, цены на новые автомобили российского производства будут продолжать расти, поэтому, очевидно, возрастёт спрос на поддержанные машины. Но и в этом сложно найти решение проблем, считает Шапарин.

«Но и количество предложений вместе с тем снижается, поскольку автомобилисты не знают, на что менять свою машину, которая в целом стабильно выполняет свои главные функции. И подержанные автомобили также растут в цене. Растёт ликвидность даже тех машин на российском рынке, которые раньше не считались интересным предложением», — обратил внимание вице-президент НАС.

Также Шапарин призвал полностью не полагаться на советы блогеров при выборе автомобиля, а обращаться к компетентным специалистам, поскольку блогеры ориентированы исключительно на просмотры и могут заниматься рабочей рекламой. В данной же ситуации необходимо обращать внимание на практичные модели, обслуживание которых в том числе не обременено трудностями в России.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 августа в России проиндексировали утилизационный сбор на легковые, лёгкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Изменения коснулись ввоза импортных новых и б/у автомобилей юрлицами, но не затронули физических лиц, ввозящих автомобили с объёмом двигателя до трех литров. Ставка утилизационного сбора проиндексирована в среднем в 1,7–3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5–3,4 раза — на лёгкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что на российском рынке образовался дефицит автомобилей и наличие китайских аналогов проблему не решает. По его словам, в стране практически не осталось приличных подержанных машин, так как их уже раскупили. В связи с этим за последние месяцы предложение на вторичном рынке упало на 20%.