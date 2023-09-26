Москва, 26 сентября, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Автомобильные дилеры ожидают, что новые легковые автомобили в России продолжат дорожать. Ожидается, что за 2023 год рост цен составит 30% в годовом выражении, считает вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов.

Дарья Антонова ИА Регнум

По его словам, повышение утилизационного сбора и колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто.

«До конца года, к сожалению, ещё ожидаем рост цен… К концу года можно говорить о повышении до 30% с января»,— сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 августа в России проиндексировали утилизационный сбор на легковые, лёгкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы.

Изменения коснулись ввоза импортных новых и б/у автомобилей юрлицами, но не затронули физических лиц, ввозящих автомобили с объёмом двигателя до 3 литров. Ставка утилизационного сбора проиндексирована в среднем в 1,7–3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5–3,4 раза — на лёгкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили.