Москва, 8 октября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки составили до 420 военных на южнодонецком, донецком, херсонском и запорожском направлениях, сообщили 8 октября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника на данном направлении составили свыше 185 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сообщении ведомства.

Также российские военные ликвидировали на этом направлении две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-20.

На донецком направлении за сутки украинская армия потеряла до 165 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, а также артиллерийскую систему М777 американского производства.

В Минобороны сообщили, что на запорожском направлении российские подразделения ударами авиации и огнём артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 65-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и северо-западнее Вербового. Потери ВСУ на этом направлении составили до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М119 американского производства.

Кроме того, на херсонском направлении в результате огневого поражения потери украинской армии за сутки составили более 40 бойцов, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

В ведомстве также заявили, что на купянском и краснолиманском направлениях украинская армия за сутки потеряла 235 военных.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные в период с 29 сентября по 6 октября нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины.

В Минобороны России 7 октября сообщили, что в зоне спецоперации украинские войска потеряли 520 военных за сутки на донецком, южнодонецком, краснолиманском и купянском направлениях. Российские военные на донецком направлении отразили три атаки ВСУ в районе посёлков Курдюмовка, Северное и села Весёлое в ДНР.