Москва, 7 октября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. В зоне спецоперации украинские военные потеряли 520 военных за сутки на четырёх направлениях — донецком, южнодонецком, краснолиманском и купянском, сообщил 7 октября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Военнослужащий ВС России ведёт огонь в зоне СВО

На донецком направлении ВСУ потеряли 190 военных, на южнодонецком — 225, на краснолиманском — 65 и на купянском — 40 военных.

Российские военные на донецком направлении в районе посёлков Курдюмовка и Северное и села Весёлое в ДНР отразили три атаки ВСУ.

«Потери противника на данном (донецком. — Прим. ред.) направлении составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30», — сообщил Конашенков.

На южнодонецком направлении российские военные также отразили три атаки ВСУ в Запорожской области в районе села Приютное. Также они нанесли удары по дислокациям ВСУ в районах посёлка Урожайное и села Новомихайловка в ДНР.

«За сутки потери противника [на южнодонецком направлении] составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы», — отметил Конашенков.

На краснолиманском направлении российские военные отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе села Червоная Диброва в ЛНР.

«Потери ВСУ [на краснолиманском направлении] составили свыше 65 военнослужащих, два пикапа, самоходная гаубица «Акация», два орудия Д-30 и одно Д-20», — уточнил представитель Минобороны.

На купянском направлении ВС России отразили пять контратак ВСУ в районе сёл Макеевка в ЛНР и Лиман Первый в Харьковской области. Также российские военные нанесли поражение ВСУ в районах города Купянска, сёл Синьковка, Лиман Первый и Ивановка в Харьковской области.

«Уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих [на купянском направлении], две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США», — сказал Конашенков.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил 7 октября об отступлении ВСУ в районе Приютного и села Новомайорское в ДНР. Российские военные отбросили ВСУ, и те отошли на свои прежние позиции.

В российской группировке «Центр» 7 октября сообщили об отражении семи атак украинской армии на краснолиманском направлении. Российские военные сорвали попытки ВСУ наступать в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.