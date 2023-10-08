Москва, 8 октября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. На двух направлениях в зоне СВО — купянском и краснолиманском — украинская армия за сутки потеряла 235 военных, сообщили 8 октября в пресс-службе Минобороны.

Евгений Биятов/РИА Новости Работа артиллерии ВС России в зоне СВО

На купянском направлении потери составили 170 военных, на краснолиманском — 160.

На купянском направлении российские военные отразили девять контратак ВСУ в районах посёлка Новоселовское и села Макеевка в ЛНР и села Орлянка в Харьковской области.

Также российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Новосёловского и села Синьковка в Харьковской области.

«Потери противника на данном направлении составили до 170 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три пикапа», — сообщили в Минобороны.

На краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки ВСУ, в том числе атаку 12-й бригады спецназначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти атаки украинская армия попыталась осуществить в районе сёл Червоная Диброва в ЛНР и Торское в ДНР и в районе Серебрянского лесничества.

В районе Серебрянского лесничества, Торского и села Ямполовка в ДНР российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ.

«Потери противника [на краснолиманском направлении] составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30», — сообщили в Минобороны.

В группировке российских войск «Центр» 7 октября сообщили, что на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества и Торского российские военные сорвали и отразили семь попыток атак штурмовых групп ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины атаковать.

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук уточнил, что российские военные уничтожили порядка 60 украинских военных, а также сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.