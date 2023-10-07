Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Израильские войска уничтожили большую часть сил радикального палестинского движения ХАМАС, сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Израиля

Он отметил, что первая фазы военной операции уже завершена.

Как сообщало ИА Регнум 7 октября ХАМАС обстреляло большим количеством ракет израильскую территорию и вошло в некоторые поселения на границе сектора Газа и Израиля. В ответ Вооружённые силы еврейского государства начали наносить удары по объектам в палестинском анклаве.

Кроме того, израильская армия отбила у ХАМАС часть занятых группировкой населенных пунктов. Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Он также объявил в стране мобилизацию. Кроме того, глава израильского правительства призывал жителей сектора Газа покинуть территорию анклава. Нетаньяху уточнил, что израильская армия не будет жалеть сил для ударов по базам ХАМАС в Газе.